Андриенко Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриенко Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1954

Пол

Женский

Отец

Мать

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1954

Отец: Пейчев Михаил Ефимович

Мать: Пейчева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
14.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андриенко Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
20.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андриенко Виктор Григорьевич

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