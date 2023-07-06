Андриенко Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1954
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1954
Отец: Пейчев Михаил Ефимович
Мать: Пейчева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
14.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андриенко Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
20.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андриенко Виктор Григорьевич