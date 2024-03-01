Байдулин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1978
Дочь: Асташова (Байдулина) Елена Александровна
Мать ребёнка: Байдулина (Бострикова) Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
20.06.1979
Сын: Байдулин Александр Александрович
Мать ребёнка: Байдулина (Бострикова) Галина Григорьевна