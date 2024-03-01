Байдулин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байдулин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байдулина (Бострикова) Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
14.09.1978

Дочь: Асташова (Байдулина) Елена Александровна

Мать ребёнка: Байдулина (Бострикова) Галина Григорьевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.06.1979

Сын: Байдулин Александр Александрович

Мать ребёнка: Байдулина (Бострикова) Галина Григорьевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

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