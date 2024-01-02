Зуфаров Абдумалик Абдушукурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1956
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1956
Отец: Зуфаров Абдушукур Зуфарович
Мать: Азиза
Рождение ребёнка
20.07.1979
Сын: Зуфаров Алишер Абдумаликович
Мать ребёнка: Зуфарова Гули Эргашевна
Рождение ребёнка
31.07.1981
Сын: Зуфаров Жамшид Абдумаликович
Мать ребёнка: Зуфарова Гули Эргашевна
Рождение ребёнка
12.05.1984
Сын: Зуфаров Хуршид Абдумаликович
Мать ребёнка: Зуфарова Гули Эргашевна