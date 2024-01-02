Зуфаров Абдумалик Абдушукурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуфаров Абдумалик Абдушукурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

HZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1956

Отец: Зуфаров Абдушукур Зуфарович

Мать: Азиза

Рождение ребёнка
20.07.1979

Сын: Зуфаров Алишер Абдумаликович

Мать ребёнка: Зуфарова Гули Эргашевна

Рождение ребёнка
31.07.1981

Сын: Зуфаров Жамшид Абдумаликович

Мать ребёнка: Зуфарова Гули Эргашевна

Рождение ребёнка
12.05.1984

Сын: Зуфаров Хуршид Абдумаликович

Мать ребёнка: Зуфарова Гули Эргашевна

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