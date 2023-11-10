Мельников Терентий Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Мельников Евсей Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1901 ст.
Дочь: Ксения Терентьевна
Мать ребёнка: Мельникова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
07.08.1903 ст.
Сын: Мельников Сергей Терентьвич
Мать ребёнка: Мельникова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.
Сын: Мельников Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Мельникова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
14.06.1908 ст.
Дочь: Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Мельникова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
22.01.1911 ст.
Дочь: Анастасия Терентьевна
Мать ребёнка: Мельникова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
23.09.1913 ст.
Дочь: Ефросинья Терентьевна
Мать ребёнка: Мельникова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
21.05.1916 ст.
Дочь: Клавдия Терентьевна
Мать ребёнка: Мельникова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
12.12.1918 ст.
Сын: Мельников Даниил Терентьевич
Мать ребёнка: Мельникова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
27.12.1925
Дочь: Екатерина Терентьевна
Мать ребёнка: Мельникова Мария Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно