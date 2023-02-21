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Юшков Афинодор Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1907

Жена: Юшкова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Юшкова Валентина Афинодоровна

Мать ребёнка: Юшкова Надежда Андреевна

Иванищево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Юшков Василий Афинодорович

Мать ребёнка: Юшкова Надежда Андреевна

Иванищево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Юшков Вениамин Афинодорович

Мать ребёнка: Юшкова Надежда Андреевна

Иванищево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Юшкова Серафима Афинодоровна

Мать ребёнка: Юшкова Надежда Андреевна

Иванищево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1915
Иванищево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Священник Леонтиевской Кочковской церкви Тотемского уезда.
Смерть
Неизвестно
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