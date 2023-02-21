Юшков Афинодор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1907
Жена: Юшкова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Юшкова Валентина Афинодоровна
Мать ребёнка: Юшкова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Юшков Василий Афинодорович
Мать ребёнка: Юшкова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Юшков Вениамин Афинодорович
Мать ребёнка: Юшкова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Юшкова Серафима Афинодоровна
Мать ребёнка: Юшкова Надежда Андреевна
Работа или профессия
1915
Священник Леонтиевской Кочковской церкви Тотемского уезда.
Смерть
Неизвестно