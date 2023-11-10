Шорохов Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения17.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1889
Отец: Павел Галактионов
Мать: Шорохова Устиния Ефимова
Бракосочетание
27.05.1913 ст.
Жена: Шорохова Агафия Никонова
Рождение ребёнка
05.07.1914
Мать ребёнка: Шорохова Агафия Никонова
Рождение ребёнка
17.06.1920
Сын: Шорохов Василий Федорович
Мать ребёнка: Шорохова Агафия Никонова
Рождение ребёнка
21.02.1924
Сын: Шорохов Александр Федорович
Мать ребёнка: Шорохова Агафия Никонова
Смерть
Неизвестно