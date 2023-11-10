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Шорохов Федор Павлович

Место рождения

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

17.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1889

Отец: Павел Галактионов

Мать: Шорохова Устиния Ефимова

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
27.05.1913 ст.

Жена: Шорохова Агафия Никонова

Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Шорохов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Шорохова Агафия Никонова

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1920

Сын: Шорохов Василий Федорович

Мать ребёнка: Шорохова Агафия Никонова

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1924

Сын: Шорохов Александр Федорович

Мать ребёнка: Шорохова Агафия Никонова

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
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