Кулшик Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Кулшик Степан Иванович
Мать: Чечук Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таранчук Анна Федоровна
Рождение ребёнка
11.11.1807
Мать ребёнка: Таранчук Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Таранчук Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кулшик Емельян Григорьевич
Мать ребёнка: Таранчук Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно