Кулшик Григорий Степанович 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулшик Григорий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Кулшик Степан Иванович

Мать: Чечук Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таранчук Анна Федоровна

Рождение ребёнка
11.11.1807

Сын: Кулшик Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Таранчук Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кулшик Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Таранчук Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кулшик Емельян Григорьевич

Мать ребёнка: Таранчук Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно

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