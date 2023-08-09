Николаева Анастасия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаева Анастасия Кондратьевна

Николаева Анастасия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1918

Сын: Николаев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Николаев Николай Анатольевич

Рождение ребёнка
30.04.1922

Сын: Николаев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Николаев Николай Анатольевич

Смерть
01.01.1962
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close