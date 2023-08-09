Николаева Анастасия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1918
Сын: Николаев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Николаев Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
30.04.1922
Сын: Николаев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Николаев Николай Анатольевич
Смерть
01.01.1962