Валиева Фаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1927
Сын: Валиев Мирзарип
Отец ребёнка: Валиев Габделислам
Рождение ребёнка
20.04.1929
Дочь: Валиева Тахия
Отец ребёнка: Валиев Габделислам
Рождение ребёнка
13.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валиев Габделислам
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валиев Габделислам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валиев Габделислам
Смерть
1982