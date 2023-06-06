Валиева Фаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиева Фаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1927

Сын: Валиев Мирзарип

Отец ребёнка: Валиев Габделислам

Рождение ребёнка
20.04.1929

Дочь: Валиева Тахия

Отец ребёнка: Валиев Габделислам

Рождение ребёнка
13.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев Габделислам

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев Габделислам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиев Габделислам

Смерть
1982
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