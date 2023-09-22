Шикинова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикинова Надежда

Место рождения

602204 Bulatnikovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

602204 Bulatnikovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1913

Сын: Шикинов Пётр Федорович

Отец ребёнка: Шикинов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Шикинов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Шикинов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
22.05.1920

Дочь: Павлова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Шикинов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Шикинова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Шикинов Фёдор Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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