Шикинова Надежда
Место рождения602204 Bulatnikovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
602204 Bulatnikovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Шикинов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Шикинов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
22.05.1920
Дочь: Павлова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Шикинов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Шикинова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Шикинов Фёдор Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно