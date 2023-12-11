Соловьёва Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Николай

Мать: Соловьёва Надежда

Рождение ребёнка
10.05.1990

Дочь: Манакова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Соловьёв Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Виктория Александровна

Отец ребёнка: Сорокин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Иван Юревич

Отец ребёнка: Соловьёв Юрий

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