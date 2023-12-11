Соловьёва Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виноградов Николай
Мать: Соловьёва Надежда
Рождение ребёнка
10.05.1990
Дочь: Манакова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Соловьёв Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьёва Виктория Александровна
Отец ребёнка: Сорокин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Иван Юревич
Отец ребёнка: Соловьёв Юрий