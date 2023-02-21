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Докучаев Николай Иванович

Место рождения

Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.

Дата рождения

1859

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Докучаев Николай Иванович

Мать: не указана

Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Рождение ребёнка
21.05.1881 ст.

Сын: Докучаев Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
1881 год. Листы 286об.- 287. О родившихся. Дата рождения: 21 мая. Дата крещения: 24 мая. Имя родившегося: Иван. Родители. Крестьянский сын слободки Мячковой Николай Иванов Докучаев и законная его жен... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Докучаева Анна Петровна

Смерть
1910
Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
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