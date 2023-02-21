Докучаев Николай Иванович
Место рожденияСлобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Дата рождения1859
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Докучаев Николай Иванович
Мать: не указана
Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Рождение ребёнка
21.05.1881 ст.
Мать ребёнка: не указана
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
1881 год. Листы 286об.- 287. О родившихся. Дата рождения: 21 мая. Дата крещения: 24 мая. Имя родившегося: Иван. Родители. Крестьянский сын слободки Мячковой Николай Иванов Докучаев и законная его жен... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Докучаева Анна Петровна
Смерть
1910
Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.