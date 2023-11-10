Гарслян Абра́м Барсе́гович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарслян Абра́м Барсе́гович

Место рождения

Ходжабеги

Дата рождения

Между 1831 и 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1850

Отец: Гарслян Барсе́г Мели́кович

Мать: не указана

Название населенного пункта на момент рождения: село Ходжа-бек, Российская империя Современное название: село Ходжабеги, Ниноцминдский муниципалитет, край Самцхе-Джавахети, Республика Грузия Арм... Показать все
Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Аруся́к Абра́мовна

Мать ребёнка: Гарслян Зарда́р

Название населенного пункта на момент рождения: село Ходжа-бек, Российская империя Современное название: село Ходжабеги, Ниноцминдский муниципалитет, край Самцхе-Джавахети, Республика Грузия Арм... Показать все
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Гарслян Миса́к Абра́мович

Мать ребёнка: Гарслян Зарда́р

Название населенного пункта на момент рождения: село Ходжа-бек, Российская империя Современное название: село Ходжабеги, Ниноцминдский муниципалитет, край Самцхе-Джавахети, Республика Грузия Арм... Показать все
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Гарслян Гаги́к Абра́мович

Мать ребёнка: Гарслян Зарда́р

Название населенного пункта на момент рождения: село Ходжа-бек, Российская империя Современное название: село Ходжабеги, Ниноцминдский муниципалитет, край Самцхе-Джавахети, Республика Грузия Армя... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1875

Сын: Гарслян Апетна́к Абра́мович

Мать ребёнка: Гарслян Зарда́р

Название населенного пункта на момент рождения: село Ходжа-бек, Ахалци́хский уезд, Российская империя Современное название: село Ходжабеги, Ниноцминдский муниципалитет, край Самцхе-Джавахети, Респу... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарслян Зарда́р

Смерть
Неизвестно
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