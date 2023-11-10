Гарслян Абра́м Барсе́гович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1831 и 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Между 1831 и 1850
Отец: Гарслян Барсе́г Мели́кович
Мать: не указана
Название населенного пункта на момент рождения: село Ходжа-бек, Российская империя Современное название: село Ходжабеги, Ниноцминдский муниципалитет, край Самцхе-Джавахети, Республика Грузия Арм... Показать все
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Аруся́к Абра́мовна
Мать ребёнка: Гарслян Зарда́р
Название населенного пункта на момент рождения: село Ходжа-бек, Российская империя Современное название: село Ходжабеги, Ниноцминдский муниципалитет, край Самцхе-Джавахети, Республика Грузия Арм... Показать все
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Гарслян Миса́к Абра́мович
Мать ребёнка: Гарслян Зарда́р
Название населенного пункта на момент рождения: село Ходжа-бек, Российская империя Современное название: село Ходжабеги, Ниноцминдский муниципалитет, край Самцхе-Джавахети, Республика Грузия Арм... Показать все
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Гарслян Гаги́к Абра́мович
Мать ребёнка: Гарслян Зарда́р
Название населенного пункта на момент рождения: село Ходжа-бек, Российская империя Современное название: село Ходжабеги, Ниноцминдский муниципалитет, край Самцхе-Джавахети, Республика Грузия Армя... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1875
Сын: Гарслян Апетна́к Абра́мович
Мать ребёнка: Гарслян Зарда́р
Название населенного пункта на момент рождения: село Ходжа-бек, Ахалци́хский уезд, Российская империя Современное название: село Ходжабеги, Ниноцминдский муниципалитет, край Самцхе-Джавахети, Респу... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гарслян Зарда́р
Смерть
Неизвестно