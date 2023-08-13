Беловинцева Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беловинцева Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1977

Отец: Мокрый Сергей Николаевич

Мать: Мокрая Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
19.05.1999

Дочь: Беловинцева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Агеев Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
10.10.2011

Дочь: Агеева Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Агеев Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Юрий Николаевич

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