Беловинцева Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1977
Отец: Мокрый Сергей Николаевич
Мать: Мокрая Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
19.05.1999
Дочь: Беловинцева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Агеев Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
10.10.2011
Дочь: Агеева Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Агеев Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно