(Трофимовад) 2 Антонина Васильевна
Место рожденияд. Старая Александровка, Уфимского уезда, Романовс
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского уезда, Романовс
Смерть
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского уезда, Романовс
Причина смерти: в детстве
Похороны
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского уезда, Романовс