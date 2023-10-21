(Трофимовад) 2 Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трофимовад) 2 Антонина Васильевна

Место рождения

д. Старая Александровка, Уфимского уезда, Романовс

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Василий Калистратович

Мать: Трофимова Евгения Георгиевна

д. Старая Александровка, Уфимского уезда, Романовс
Смерть
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского уезда, Романовс
Причина смерти: в детстве
Похороны
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского уезда, Романовс
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