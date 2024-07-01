Троицкая Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.05.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
НАРТ, ф. 4, оп. 143, д. 79, л. 1278
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1897
Сын: Троицкий Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич
НАРТ, ф. 4, оп. 143, д. 79, л. 1278
Рождение ребёнка
16.08.1899
Дочь: (Троицкая) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич
НАРТ, ф. 4, оп. 143, д. 79, л. 1278
Рождение ребёнка
05.08.1903
Дочь: (Троицкая) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви с. Тенишево за 1903 г. есть запись: 5 августа родилась (10 августа крещена) Надежда. Родители: села Тенишева Казанско-Богородицкой церкви псаломщик в с... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1905
Дочь: (Троицкая) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич
В метрической книге Скорбяще-Богородицкой церкви с. Бездна за 1905 г. есть запись: 9 декабря родилась (10 декабря крещена) Анна. Родители: села Бездны диакон Михаил Николаев Троицкий и его законная же... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1908
Сын: Троицкий Василий Михайлович
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич
В метрической книге Скорбяще-Богородицкой церкви с. Бездна за 1908 г. есть запись: 12 января родился (13 января крещен) Василий. Родители: села Бездны Скорбяще-Богородицкой церкви диакон Михаил Никола... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1910
Сын: Троицкий Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич
В метрической книге Скорбяще-Богородицкой церкви с. Бездна за 1910 г. есть запись: 4 ноября родился (6 ноября крещен) Михаил. Родители: села Бездны диакон Михаил Николаев Троицкий и его законная жена ... Показать все
Смерть
Неизвестно