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Троицкая Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

НАРТ, ф. 4, оп. 143, д. 79, л. 1278
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Михаил Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Антоновка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1897

Сын: Троицкий Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич

НАРТ, ф. 4, оп. 143, д. 79, л. 1278
Рождение ребёнка
16.08.1899

Дочь: (Троицкая) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич

НАРТ, ф. 4, оп. 143, д. 79, л. 1278
Рождение ребёнка
05.08.1903

Дочь: (Троицкая) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич

В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви с. Тенишево за 1903 г. есть запись: 5 августа родилась (10 августа крещена) Надежда. Родители: села Тенишева Казанско-Богородицкой церкви псаломщик в с... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1905

Дочь: (Троицкая) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич

Антоновка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Скорбяще-Богородицкой церкви с. Бездна за 1905 г. есть запись: 9 декабря родилась (10 декабря крещена) Анна. Родители: села Бездны диакон Михаил Николаев Троицкий и его законная же... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1908

Сын: Троицкий Василий Михайлович

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич

Антоновка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Скорбяще-Богородицкой церкви с. Бездна за 1908 г. есть запись: 12 января родился (13 января крещен) Василий. Родители: села Бездны Скорбяще-Богородицкой церкви диакон Михаил Никола... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1910

Сын: Троицкий Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Троицкий Михаил Николаевич

Антоновка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Скорбяще-Богородицкой церкви с. Бездна за 1910 г. есть запись: 4 ноября родился (6 ноября крещен) Михаил. Родители: села Бездны диакон Михаил Николаев Троицкий и его законная жена ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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