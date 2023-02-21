Соловьева Морозова Андреева Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1998
Дочь: Морозова Дарья Александровна
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
25.06.1999
Дочь: Акопян Морозова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно