Бабаева Сария Гаджага кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаева Сария Гаджага кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаджиага

Мать: Захра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаев Лейли

Отец ребёнка: Бабаев Наджаф Агабаба оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Хатем Наджаф оглы

Отец ребёнка: Бабаев Наджаф Агабаба оглы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабаев Наджаф Агабаба оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабаев Наджаф Агабаба оглы

Смерть
Неизвестно

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