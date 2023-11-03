Миронов Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Иосиф Иванович

Миронов Иосиф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1825

Отец: Миронов Иван Дмитриев

Мать: 1 жена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close