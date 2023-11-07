Биткина Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биткина Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1885

Сын: Биткин Григорий Евфимиевич

Отец ребёнка: Биткин Евфимий Яковлевич

Крутцы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биткин Евфимий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рянина Акилина Евфимиевна

Отец ребёнка: Биткин Евфимий Яковлевич

деревня Крутцы, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Смерть
Неизвестно
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