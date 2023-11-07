Биткина Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1885
Сын: Биткин Григорий Евфимиевич
Отец ребёнка: Биткин Евфимий Яковлевич
Крутцы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рянина Акилина Евфимиевна
Отец ребёнка: Биткин Евфимий Яковлевич
деревня Крутцы, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Смерть
Неизвестно