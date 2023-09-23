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Меренков Иван Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1891 ст.

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1891 ст.

Отец: Меренков Савелий Алексеев

Мать: Меренкова Евдокия Зиновьева

Рождение ребёнка
05.05.1912 ст.

Сын: Меренков Николай Иванович

Мать ребёнка: Меренкова Пелагея Сергеевна

Оренбургская губерния Верхнеуральский уезд, пос. Брединский
Рождение ребёнка
27.10.1919

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Меренкова Пелагея Сергеевна

Оренбургская губерния Верхнеуральский уезд поселок Брединский
Рождение ребёнка
07.05.1928

Сын: Меренков Георгий Иванович

Мать ребёнка: Меренкова Пелагея Сергеевна

Бреды, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меренкова Пелагея Сергеевна

Смерть
1961
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