Меренков Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1891 ст.
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1891 ст.
Рождение ребёнка
05.05.1912 ст.
Сын: Меренков Николай Иванович
Мать ребёнка: Меренкова Пелагея Сергеевна
Оренбургская губерния Верхнеуральский уезд, пос. Брединский
Рождение ребёнка
27.10.1919
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Меренкова Пелагея Сергеевна
Оренбургская губерния Верхнеуральский уезд поселок Брединский
Рождение ребёнка
07.05.1928
Сын: Меренков Георгий Иванович
Мать ребёнка: Меренкова Пелагея Сергеевна
Бреды, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961