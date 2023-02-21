Кондейкин Артём Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондейкин Артём Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.2014

Сын: Исаев Кирилл Артемович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.2015

Сын: Исаев Алексей Артемович

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Рождение ребёнка
08.12.2016

Сын: Исаев Дмитрий Артемович

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Бракосочетание
Неизвестно

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