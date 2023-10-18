Пашков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец: Пашков Архип
Мать: Пашкова Анна
Рождение ребёнка
11.08.1948
Сын: Арюхин Геннадий
Мать ребёнка: Арюхина Ефросия
Рождение ребёнка
19.01.1951
Сын: Арюхин Николай
Мать ребёнка: Арюхина Ефросия
Рождение ребёнка
02.08.1953
Сын: Арюхин Валентин
Мать ребёнка: Арюхина Ефросия
Рождение ребёнка
01.12.1955
Дочь: Кормилицына Галина
Мать ребёнка: Арюхина Ефросия
Рождение ребёнка
15.12.1959
Сын: Арюхин Валерий (дядя Вова) (дядя Вова)
Мать ребёнка: Арюхина Ефросия
Рождение ребёнка
26.09.1962
Мать ребёнка: Арюхина Ефросия
Смерть
Неизвестно