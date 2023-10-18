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Пашков Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Пашков Архип

Мать: Пашкова Анна

Рождение ребёнка
11.08.1948

Сын: Арюхин Геннадий

Мать ребёнка: Арюхина Ефросия

Рождение ребёнка
19.01.1951

Сын: Арюхин Николай

Мать ребёнка: Арюхина Ефросия

Рождение ребёнка
02.08.1953

Сын: Арюхин Валентин

Мать ребёнка: Арюхина Ефросия

Рождение ребёнка
01.12.1955

Дочь: Кормилицына Галина

Мать ребёнка: Арюхина Ефросия

Рождение ребёнка
15.12.1959

Сын: Арюхин Валерий (дядя Вова) (дядя Вова)

Мать ребёнка: Арюхина Ефросия

Рождение ребёнка
26.09.1962

Сын: Арюхин Юрий (Георгий)

Мать ребёнка: Арюхина Ефросия

Смерть
Неизвестно
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