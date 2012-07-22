Куксинская (Матвеева) Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куксинская (Матвеева) Нина Фёдоровна

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Место рождения

Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область

Дата рождения

12.01.1922

Дата смерти

22.07.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1896 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1922

Отец: не указан

Мать: Матвеева Елизавета Васильевна

Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Бракосочетание
03.01.1947

Муж: Куксинский Виктор Павлович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
02.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куксинский Виктор Павлович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
26.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куксинский Виктор Павлович

Курган, город Курган, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
22.07.2012
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