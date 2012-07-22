Куксинская (Матвеева) Нина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения12.01.1922
Дата смерти22.07.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1922
Отец: не указан
Бракосочетание
03.01.1947
Рождение ребёнка
02.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куксинский Виктор Павлович
Рождение ребёнка
26.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куксинский Виктор Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.07.2012