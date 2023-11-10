Есаков Филарет Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаков Филарет Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Есаков Терентий Минаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есаков Иван Филаретович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есаков Николай Филаретович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есаков Василий Филаретович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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