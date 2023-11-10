Есаков Филарет Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Есаков Терентий Минаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есаков Николай Филаретович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есаков Василий Филаретович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно