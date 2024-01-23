Калмыкова (Арефьева) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения04.01.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмыков Константин Иванович
Отец ребёнка: Калмыков Иван Савельевич
В год, когда репрессирования отца
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калмыкова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Калмыков Иван Савельевич
Старшая сестра деда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балаев Михаил
Неизвестно был ли второй брак зарегистрирован, дядя Миша был сильно старше бабушки Насти
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1931
Сын: Калмыков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Калмыков Иван Савельевич
Смерть
Неизвестно