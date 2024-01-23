Калмыкова (Арефьева) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (Арефьева) Анастасия Петровна

Место рождения

Слободище, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

04.01.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободище, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмыков Константин Иванович

Отец ребёнка: Калмыков Иван Савельевич

В год, когда репрессирования отца
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калмыкова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Калмыков Иван Савельевич

Старшая сестра деда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балаев Михаил

Неизвестно был ли второй брак зарегистрирован, дядя Миша был сильно старше бабушки Насти
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Иван Савельевич

Рождение ребёнка
15.03.1931

Сын: Калмыков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Калмыков Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно

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