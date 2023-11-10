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Прохоров Дмитрий Петрович

Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

30.10.1893

Дата смерти

22.11.1893

Пол

Мужской

Отец

До 1857 г.р.

Мать

До 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1893

Отец: Прохоров Пётр Васильевич

Мать: Прохорова Надежда Борисовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Крещение
31.10.1893
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Священник Дмитрий Меркуриев Прохоров Пётр Васильевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Прохорова Надежда Борисовна. Мать. Православная Золотов Гурий Емельянович. Восприемник. Казак Чесн... Показать все
Смерть
22.11.1893
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
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