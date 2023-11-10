Прохоров Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения30.10.1893
Дата смерти22.11.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1893
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Крещение
31.10.1893
Священник Дмитрий Меркуриев Прохоров Пётр Васильевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Прохорова Надежда Борисовна. Мать. Православная Золотов Гурий Емельянович. Восприемник. Казак Чесн... Показать все
Смерть
22.11.1893
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893