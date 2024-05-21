Тюриков Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиС 1885 по 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Глебова (Тюрикова) Евлампия Николаевна
Мать ребёнка: Тюрикова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Тюрикова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Тюрикова Анна Федоровна
Смерть
С 1885 по 1903
Рождение ребёнка
После 1885
Дочь: Маморова (Тюрикова) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Тюрикова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Кокорева (Тюрикова) Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Тюрикова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Тюриков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Тюрикова Анна Федоровна