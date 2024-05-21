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Тюриков Николай Иванович

Место рождения

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

С 1885 по 1903

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Тюриков Иван Галактионович

Мать: Тюрикова Афанасия Дмитриевна

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Глебова (Тюрикова) Евлампия Николаевна

Мать ребёнка: Тюрикова Анна Федоровна

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Тюрикова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Тюрикова Анна Федоровна

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
С 1885 по 1903
Рождение ребёнка
После 1885

Дочь: Маморова (Тюрикова) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Тюрикова Анна Федоровна

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Кокорева (Тюрикова) Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Тюрикова Анна Федоровна

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Тюриков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тюрикова Анна Федоровна

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край

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