Головушкина (Головушкина) Валентина Васильевна
Место рожденияд. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Дата рождения1913
Дата смерти13.06.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головушкин Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мед. сестра
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
13.06.1978
Киев, Киевский уезд