Головушкина (Головушкина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головушкина (Головушкина) Валентина Васильевна

Место рождения

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия

Дата рождения

1913

Дата смерти

13.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Головушкин Василий Яковлевич

Мать: Головушкина Александра Павловна

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головушкин Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головушкин Николай Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
мед. сестра
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
13.06.1978
Киев, Киевский уезд
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