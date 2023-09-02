Андрюшкина Матрена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1905
Дата смерти13.02.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1905
Отец: Гаврилов Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1933
Дочь: Казакова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Андрюшкин Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупова Вера Андреевна
Отец ребёнка: Андрюшкин Филипп Андреевич
Смерть
13.02.1981