Андрюшкина Матрена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрюшкина Матрена Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1905

Дата смерти

13.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1905

Отец: Гаврилов Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1933

Дочь: Казакова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Андрюшкин Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупова Вера Андреевна

Отец ребёнка: Андрюшкин Филипп Андреевич

Смерть
13.02.1981
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