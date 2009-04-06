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Каримов Бари Валеевич

Место рождения

Россия, ТАССР, д. Савиново, Тельманский район

Дата рождения

29.06.1923

Дата смерти

06.04.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
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Рождение
29.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова (Гафурова) Сагадят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова (Гафурова) Сагадят

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримова (Гафурова) Сагадят

Рождение ребёнка
09.04.1952

Сын: Каримов Ирек

Мать ребёнка: Каримова (Гафурова) Сагадят

Смерть
06.04.2009

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