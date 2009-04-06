Каримов Бари Валеевич
Место рожденияРоссия, ТАССР, д. Савиново, Тельманский район
Дата рождения29.06.1923
Дата смерти06.04.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримова (Гафурова) Сагадят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримова (Гафурова) Сагадят
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1952
Сын: Каримов Ирек
Мать ребёнка: Каримова (Гафурова) Сагадят
Смерть
06.04.2009