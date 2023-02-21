Бажукова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бажукова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1885 ст.

Муж: Бажуков Степан Прохорович

Визинга, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
27.04.1898 ст.

Дочь: Морозова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Бажуков Степан Прохорович

Шорйыв, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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