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Алеев Родион Ринатович
Алеев Родион Ринатович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.1997
Пол
Мужской
Отец
Алеев Ринат Митхатович
1966 г.р.
Мать
Корикова Надежда Владимировна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1997
Отец:
Алеев Ринат Митхатович
Мать:
Корикова Надежда Владимировна
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