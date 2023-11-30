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Шатлов Герман Федорович

Место рождения

Чибирлей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

12.07.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Чибирлей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.09.1971

Дочь: Шатлова Ольга Германовна

Мать ребёнка: Шатлова Лилия Анатольевна

Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
09.08.1973

Дочь: Иванова Любовь Германовна

Мать ребёнка: Шатлова Лилия Анатольевна

Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
Место жительства
Неизвестно
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
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