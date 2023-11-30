Шатлов Герман Федорович
Место рождения
Дата рождения12.07.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1971
Дочь: Шатлова Ольга Германовна
Мать ребёнка: Шатлова Лилия Анатольевна
Рождение ребёнка
09.08.1973
Дочь: Иванова Любовь Германовна
Мать ребёнка: Шатлова Лилия Анатольевна
Место жительства
Неизвестно
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область