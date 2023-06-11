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Рыбинский Агафон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: Рыбинский Василий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1867 ст.

Дочь: Рыбинская Феврония Агафоновна

Мать ребёнка: Рыбинская Евдокия Дмитриевна

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
18.05.1879 ст.

Жена: Рыбинская-Попова Параскева Павловна

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.05.1880 ст.

Дочь: Рыбинская Гликерия Агафониковна

Мать ребёнка: Рыбинская-Попова Параскева Павловна

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.03.1884 ст.

Дочь: Рыбинская Дарья Агафониковна

Мать ребёнка: Рыбинская-Попова Параскева Павловна

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбинская Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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