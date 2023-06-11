Рыбинский Агафон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1839 ст.
Отец: Рыбинский Василий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1867 ст.
Дочь: Рыбинская Феврония Агафоновна
Мать ребёнка: Рыбинская Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
18.05.1879 ст.
Рождение ребёнка
12.05.1880 ст.
Дочь: Рыбинская Гликерия Агафониковна
Мать ребёнка: Рыбинская-Попова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
07.03.1884 ст.
Дочь: Рыбинская Дарья Агафониковна
Мать ребёнка: Рыбинская-Попова Параскева Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно