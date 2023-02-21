Неустроев Петр Ерофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1920
Дочь: Неустроева Нина Петровна
Мать ребёнка: Неустроева Евдокия Тимофеевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томска.
Место жительства
До 1920
Деревня Сосновская (Сосновица 1-я, Большая Заложица) Сунской волости Нолинского уезда Вятской губернии. Сегодня не существует.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно