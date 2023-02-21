Неустроев Петр Ерофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неустроев Петр Ерофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1920

Дочь: Неустроева Нина Петровна

Мать ребёнка: Неустроева Евдокия Тимофеевна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томска.
Место жительства
До 1920
Деревня Сосновская (Сосновица 1-я, Большая Заложица) Сунской волости Нолинского уезда Вятской губернии. Сегодня не существует.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неустроева Евдокия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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