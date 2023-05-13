Кулькова (Никифорова) Наталья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулькова (Никифорова) Наталья Игнатьевна

Кулькова (Никифорова) Наталья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Игнатий Изосимович

Мать: Никифорова Агрипина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Борис

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Пëтр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Вера

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close