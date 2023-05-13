Кулькова (Никифорова) Наталья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Борис
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Пëтр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Вера
Отец ребёнка: не указан