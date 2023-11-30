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Точилин Иван Филиппович
Точилин Иван Филиппович
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Древо
Место рождения
Старый Маклауш
, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
20.09.1865
Пол
Мужской
Отец
Точилин Филипп Константинович
1836 г.р.
Мать
Точилина Акулина Григорьевна
1836 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1865
Отец:
Точилин Филипп Константинович
Мать:
Точилина Акулина Григорьевна
Старый Маклауш
, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
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