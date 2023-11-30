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Точилин Иван Филиппович

Место рождения

Старый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.09.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1865

Отец: Точилин Филипп Константинович

Мать: Точилина Акулина Григорьевна

Старый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
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