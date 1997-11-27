Сюкалов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.11.1997
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сюкалов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сюкалов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Сюкалова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сюкалов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Сюкалова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сюкалова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сюкалова Елена
Смерть
27.11.1997
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия