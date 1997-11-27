Сюкалов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюкалов Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.11.1997

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сюкалов Михаил

Мать: Сюкалова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сюкалов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Сюкалова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сюкалов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Сюкалова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюкалова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюкалова Елена

Смерть
27.11.1997
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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