Воропанов Гришка Васильевич
Место рожденияд. Антушевская, Тотемского уезда, Вологодской губ-и
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Ворыпанов Василий Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1649
Сын: Воропанов Назарко Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Воропанов Сенка Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1673
Сын: Воропанов Гришка Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно