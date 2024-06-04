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Воропанов Гришка Васильевич

Место рождения

д. Антушевская, Тотемского уезда, Вологодской губ-и

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Ворыпанов Василий Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1649

Сын: Воропанов Назарко Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Воропанов Сенка Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1673

Сын: Воропанов Гришка Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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