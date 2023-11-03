Самойлов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлов Алексей

Самойлов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Самойлов Василий Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Самойлов Феофилакт

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Назарий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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