Пантелей Лупов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелей Лупов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

До 1835

Пол

Мужской

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Жена

Около 1783 г.р.

Дети

Около 1804 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Луп Сидоров

Мать: Ирина Емельянова

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Захар Пантелеев

Мать ребёнка: Настасья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Евдокия Пантелеева

Мать ребёнка: Настасья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Фёдоровна

Смерть
До 1835
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