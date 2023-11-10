Пантелей Лупов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиДо 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Луп Сидоров
Мать: Ирина Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Захар Пантелеев
Мать ребёнка: Настасья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Евдокия Пантелеева
Мать ребёнка: Настасья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Фёдоровна
Смерть
До 1835