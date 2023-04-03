Ирина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Марка Гуриев
Отец ребёнка: Гурий Никифоров
Рождение ребёнка
1747
Сын: Егор Гуриев
Отец ребёнка: Гурий Никифоров
Рождение ребёнка
1753
Сын: Мирон Гуриев
Отец ребёнка: Гурий Никифоров
Рождение ребёнка
1754
Сын: Максим Гуриев
Отец ребёнка: Гурий Никифоров
Смерть
Неизвестно
?, , ,
после 1782