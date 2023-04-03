Ирина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Марка Гуриев

Отец ребёнка: Гурий Никифоров

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Егор Гуриев

Отец ребёнка: Гурий Никифоров

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Мирон Гуриев

Отец ребёнка: Гурий Никифоров

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Максим Гуриев

Отец ребёнка: Гурий Никифоров

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
?, , ,
после 1782
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