Брегель Яков (Янкель) Энохович
Место рождения
Дата рождения04.01.1870
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1870
Отец: Брегель (старший) Энох
Бракосочетание
1900
Жена: Шима
Рождение ребёнка
1903
Сын: Брегель Энох
Мать ребёнка: Шима
Работа или профессия
Неизвестно
врач-венеролог, надворный советник
Смерть
1951
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва