Брегель Яков (Янкель) Энохович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брегель Яков (Янкель) Энохович

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Место рождения

Анга, Качугский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

04.01.1870

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1870

Отец: Брегель (старший) Энох

Мать: Брегель Душа-Гитта Абрамовна

Анга, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
1900

Жена: Шима

Рождение ребёнка
1903

Сын: Брегель Энох

Мать ребёнка: Шима

Работа или профессия
Неизвестно
врач-венеролог, надворный советник
Смерть
1951
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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