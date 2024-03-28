Терещенко Андрей Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1986
Рождение ребёнка
29.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терещенко Наталья Владимировна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.10.2014
Сын: Терещенко Вячеслав Андреевич
Мать ребёнка: Терещенко Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
15.10.2021
Дочь: Терещенко Дарина Андреевна
Мать ребёнка: Терещенко Наталья Владимировна