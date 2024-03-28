Терещенко Андрей Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Андрей Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

УТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1986

Отец: Терещенко Олег Юрьевич

Мать: Терещенко Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
29.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терещенко Наталья Владимировна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.10.2014

Сын: Терещенко Вячеслав Андреевич

Мать ребёнка: Терещенко Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
15.10.2021

Дочь: Терещенко Дарина Андреевна

Мать ребёнка: Терещенко Наталья Владимировна

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