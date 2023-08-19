Шалдыбина Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалдыбина Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1885

Дочь: Чернова Анна

Отец ребёнка: Шалдыбин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалдыбин Филипп

Отец ребёнка: Шалдыбин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалдыбин Иван

Отец ребёнка: Шалдыбин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Шалдыбин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалдыбин Афанасий

Отец ребёнка: Шалдыбин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалдыбин Иван

Смерть
Неизвестно
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