Шалдыбина Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1885
Дочь: Чернова Анна
Отец ребёнка: Шалдыбин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалдыбин Филипп
Отец ребёнка: Шалдыбин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалдыбин Иван
Отец ребёнка: Шалдыбин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Шалдыбин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалдыбин Афанасий
Отец ребёнка: Шалдыбин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шалдыбин Иван
Смерть
Неизвестно