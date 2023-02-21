Могильный (Могила) Марк
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Могильный Даниил Маркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Могильный Григорий Маркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: не указана
Бердянск ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могила Емельян
Мать ребёнка: не указана
Бердянск ?
Смерть
Неизвестно