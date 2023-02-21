Могильный (Могила) Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могильный (Могила) Марк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Могильный Даниил Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Могильный Григорий Маркович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Могильный Павел Маркович

Мать ребёнка: не указана

Бердянск ?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могила Емельян

Мать ребёнка: не указана

Бердянск ?
Смерть
Неизвестно
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