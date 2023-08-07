Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агрипина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Иванович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно