Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агрипина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Иванович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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