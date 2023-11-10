Куликов Прокофий Борисович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Куликов Борис Егорович
Мать: Куликова Алёна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Куликов Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Куликова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Чернова Марья Прокофьевна
Мать ребёнка: Куликова Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно