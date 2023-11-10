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Куликов Прокофий Борисович

Место рождения

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Куликов Борис Егорович

Мать: Куликова Алёна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Куликов Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Куликова Феодосия Ивановна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Чернова Марья Прокофьевна

Мать ребёнка: Куликова Феодосия Ивановна

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Феодосия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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