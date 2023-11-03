Четверкина Ефросинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1801
Отец ребёнка: Четверкин Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Четверкин Николай Васильев
Отец ребёнка: Четверкин Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Васильева
Отец ребёнка: Четверкин Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Четверкин Василий Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно