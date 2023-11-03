Четверкина Ефросинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверкина Ефросинья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1801

Сын: Четверкин Семен Васильев

Отец ребёнка: Четверкин Василий Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Четверкин Николай Васильев

Отец ребёнка: Четверкин Василий Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Васильева

Отец ребёнка: Четверкин Василий Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четверкин Яков Васильев

Отец ребёнка: Четверкин Василий Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четверкин Василий Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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